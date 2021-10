Draghi firma Dpcm Green pass. E' allarme paralisi settore portuale

(Teleborsa) -, che rende di fattoil certificato verde, pubblici e privati, introducendo una serie die degli ingressi al lavoro.Dalla possibilità di effettuare, su un minimo del 20% della forza lavoro,del turno lavorativo, all'predisposta dalla Sogei per il controllo della validità del Green Pass. Sono tante le norme dettate per le aziende che dovranno farsi carico dell'onere di verificare l'esistenza e la validità del Green Pass, incluso anche un corpus di disposizioni per la(uso di strumenti automatizzati, divieto di conservazione e divulgazione dei dati e così via). Prevista anche la possibilità disul luogo di lavoro al fine di evitare file ed assembramenti.Confermati alcuni capisaldi: dalla mancata prestazione lavorativa per le giornate in cui si è privi di Green Pass al divieto di licenziamento e, soprattutto, l'entrata in vigore dell'obbligatorietà venerdì prossimo 15 ottobre 2021.Frattanto,di attività, come quelloche. Eclatante il caso del Porto di Trieste, che rischia la paralisi, a causa di un'altissima quota (40%) di dipendenti senza certificato verde.Per scongiurare lo stop dell'operatività, ildel settore, con una circolare, di, molecolari o antigenici rapidi, per chi è sprovvisto di Green Pass. Una proposta che le aziende hanno accolto di buon grado, dicendosi disposte a pagare i test ai lavoratori sprovvisti almeno sino al 31 dicembre prossimo.Ma unè in corso con ilche si dicese non verrà ritirato l'obbligo. "Siamo venuti a conoscenza che il governo sta tentando di trovare un accordo, una sorta di accomodamento riguardante i portuali di Trieste, - afferma il Comitato - e che si paventano da parte del Presidente Zeno D'Agostino le dimissioni. Noi come portuali ribadiamo con forza e vogliamo che sia chiaro il messaggio che nulla di tutto ciò farà sì che noi scendiamo a patti fino a quando non sarà tolto l'obbligo del green pass per lavorare, non solo per i lavoratori del porto ma per tutte le categorie di lavoratori".E rilanciano anche i sindacati confederali, come la Filt Cgil, che chiede di estendere l'esenzione a tutti coloro che operano nel settore dei trasporti.