Altea, risultati in crescita nel primo trimestre. Guidance confermata

(Teleborsa) - Altea Green Power, azienda attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e come “integratore di servizi” per un’assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione di impianti green, ha chiuso il primo trimestre 2024, con uncompreso tra 9,5 e 10 milioni di euro, registrando un’importante crescita di oltre il 90% rispetto ai 5 milioni al 31 marzo 2023.L’ EBITDA è compreso tra 6,5 e 7 milioni, in significativo incremento di oltre il 150% rispetto ai 2,6 milioni al 31 marzo 2023 e che fa registrare un EBITDA Margin superiore al 65% (51,4% al 31 marzo 2023).L’incremento di tutti i valori sopra descritti - spiega la società nella nota dei conti - è direttamente correlato alla chiusura del contratto di co-sviluppo per 9 impianti BESS Storage in Italia, siglato in data 21 marzo 2024 con un fondo di investimento nord americano ed al relativo avanzamento contabile dei lavori su tali progetti.è pari a 0,7 milioni (cash negative) rispetto a 4,4 milioni (cash negative) al 31 dicembre 2023. Le Disponibilità Liquide ammontano ai 3,5 milioni, in significativa crescita rispetto a 0,5 milioni al 31 dicembre 2023. Tale variazione è, principalmente, conseguente all’incasso di 4,5 milioni contestuale alla firma del contratto di co-sviluppo con il fondo nord americano per la cessione delle controllate Green e Blue BESS S.r.l.Ilal 31 marzo 2024 ha superato il valore di 150 milioni, in aumento di circa il 114% rispetto allo stesso periodo del 2023., ha così commentato: “Siamonel primo trimestre 2024 che attestano la validità del nostro modello di business. Per il prosieguo dell’anno intendiamo procedere nel consolidamento delle attività di sviluppo nei settori delle energie rinnovabili tradizionali, fotovoltaico ed eolico, e dei progetti Bess Storage. In particolare, l’impegno in questo ambito ci ha permesso di divenire partner di rinomati investitoriinternazionali specializzati nel settore. Con la firma dell’accordo, stipulato nel mese di marzo, per il co-sviluppo di 9 impianti BESS Storage in Italia abbiamo incrementato il nostro portafoglio ordini che ha superato il valore di 150 milioni, in aumento di circa il 114% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’andamento positivo degli indicatori economici e la risposta del mercato ci stimolano a raggiungere nuovi e sfidanti traguardi e ci rendono ragionevolmente fiduciosi nel proseguire lungo il nostro percorso di crescita intrapreso,presentato a inizio anno".