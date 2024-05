DPCM Piattaforme, tutelare modello organizzativo settore taxi

(Teleborsa) -ispettare la specificità costituzionalmente riconosciuta della forma cooperativa, valorizzare l’artigianato. Queste le parole d’ordine delle associazioni di rappresentanza dei tassisti della cooperazione e dell’artigianato.Le ultime bozze dei Dpcm - si legge - hanno introdotto cambiamenti inattesi che potrebbero minare l’integrità delle attività dei tassisti e delle cooperative a cui aderiscono.Durante l’incontro del 7 marzo scorso il Governopresentata nell’incontro tenuto il 3 aprile, prevede una serie di incongruenze che - a nostro avviso - non tengono conto delle specificità degli organismi economici che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, legittimati a operare conformemente alla normativa esistente, rispetto alle piattaforme tecnologiche di mera intermediazione che ancora non sono regolamentate nel nostro Paese.Queste incongruenze "generano un approccio parziale che svilisce i valori della cooperazione e i fondamenti del servizio pubblico di interesse generale.Chiediamo pertanto ai ministeri competenti di rivedere e correggere questa impostazione regolando l’attività di intermediazione delle piattaforme tecnologiche - come accade in altri settori - per evitare distorsioni di mercato e garantire equità nel settore del trasporto pubblico, assicurando nel contempo la tutela della distintività costituzionalmente riconosciuta della forma cooperativa e artigiana"-