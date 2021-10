Publicis migliora l'outlook dopo i risultati positivi del 3° trimestre

Publicis

(Teleborsa) -, colosso francese che si occupa di pubblicità, comunicazione e marketing, ha registratoin aumento dell'11,9% a 2,62 miliardi di euro nel terzo trimestre dell'anno. Lesono aumentate dell'11,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e hanno superato i livelli del 2019 del 5%. Gli analisti si aspettavano una crescita organica del 7,8% per il trimestre, secondo un consensus fornito dall'azienda.Il fatturato dei2021 è stato di 7.552 milioni di euro, rispetto ai 7.117 milioni di euro nei primi nove mesi 2020, in crescita del 6,1%. La crescita organica è stata del 10,2%. Dopo un terzo trimestre più forte del previsto, il gruppo ha. Publicis prevede ora una crescita organica compresa tra l'8,5% e il 9%, rispetto al +7% precedente. Rispetto al 2019 si tratta di una crescita organica del 2%, in linea con i primi nove mesi dell'anno. Il margine operativo 2021 dovrebbe essere di poco superiore al 17%. Il s free cash flow è atteso al limite alto della forchetta precedentemente comunicata."Nel terzo trimestre abbiamo registrato una forte crescita organica al +11,2% - ha commentatodi Publicis - Tutte le nostre regioni hanno contribuito a questa performance con una crescita a due cifre, in particolare gli Stati Uniti, che sono cresciuti del +10,9%, l'Europa del +10% e l'Asia del +12,5%""La continua sovraperformance dei nostri dati e delle nostre capacità tecnologiche ha dimostrato ancora una volta la nostra capacità di, il commercio e il DTC (Direct-To-Consumer) - ha aggiunto - Questo è stato particolarmente vero negli Stati Uniti, dove Epsilon ha ottenuto un +13% e Publicis Sapient un +20%".