Coronavirus in Italia, record di tamponi: poco più di 2700 nuovi casi

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati innelle ultime 24 ore a fronte di un numero record di tamponi, oggi oltretra antigenici e molecolari. SonoQuesti i numeri del bollettino di oggi,, diffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese.Intanto, giornata di proteste e tensioni: da Genova a Trieste, migliaia di lavoratori si sono fermati e protestano davanti ai cancelli delle loro aziende. Cortei anche a Ancona, Bolzano e Livorno. Riflettori puntati sulle manifestazioni di Roma e Milano per il timore di possibili scontri. Nel frattempo, stando ai dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità,risulta in lieve aumento, mentre cala incidenza., stiamo monitorando con molta attenzione l'evoluzione epidemiologica. Fortunatamente i bambini anche se infettati da SarsCoV2 raramente sviluppano la malattia in forma grave ma dobbiamo comunque monitorare la situazione per valutare se il virus cominci a circolare più rapidamente, ma per ora non ci sono particolari allerte e speriamo continui così". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa per l'analisi dei dati del Monitoraggio settimanale."Siamo fra i Paesi più vaccinati al mondo e purtroppo il certificato obbligatorio per andare a lavorare c'è solo in Italia:Lo ha affermato il leader della Legaoggi a Torino