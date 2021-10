Amministrative, primi exit pool: il centrosinistra avanti a Roma e Torino, testa a testa a Trieste

(Teleborsa) - Urne chiuse nei 65 comuni chiamati a votare per il turno diper l'elezione del. Al via lo spoglio delle schede. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per le comunali di(centrosinistra) raggiunge una forchetta tra il 59 e il 63 mentre Enrico Michetti (centrodestra) è fermo tra il 37 e il 41.A Torino,(centrosinistra) ha raggiunto una forchetta tra il 56 e il 60 mentre Paolo Damilano (centrodestra) si attesta tra il 40 e il 44. Testa a testa invece atra Roberto Dipiazza (centrodestra) e Francesco Russo (centrosinistra): entrambi si attestano tra il 48 e il 52. In forte calo l'affluenza.Al ballottaggio ci sono anche: Latina, Savona, Varese, Benevento, Caserta e Isernia.