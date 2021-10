Disney scivola dopo downgrade Barclays

Walt Disney

Dow Jones

creatore di Mickey Mouse

indice americano

Walt Disney

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,40% sui valori precedenti.Sul titolo pesa la revisione al ribasso, da parte di Barclays, del giudizio da "overweight" a "equal weight". Inoltre, è stato tagliato il target price a 175 dollari per azione.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 172,5 USD. Supporto a 169,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 175,6.