Chiude in rosso la Borsa americana

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,90%, spezzando la catena positiva di cinque consecutivi rialzi, iniziata il 21 del mese scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l'S&P-500, che si ferma a 6.813 punti.

In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,36%); come pure, in frazionale calo l'S&P 100 (-0,47%).

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore energia. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti utilities (-2,35%), sanitario (-1,49%) e beni industriali (-1,49%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Walt Disney (+2,20%), Nike (+1,82%), Nvidia (+1,65%) e Apple (+1,52%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Merck, che ha chiuso a -2,86%.

Sotto pressione Amgen, che accusa un calo del 2,31%.

Scivola McDonald's, con un netto svantaggio del 2,65%.

In rosso United Health, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,99%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Synopsys (+4,85%), AppLovin (+4,02%), DoorDash (+3,71%) e Old Dominion Freight Line (+3,24%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Shopify, che ha chiuso a -5,92%.

Lettera su Broadcom, che registra un importante calo del 4,19%.

Scende Regeneron Pharmaceuticals, con un ribasso del 3,86%.

Spicca la prestazione negativa di Zscaler, che scende del 3,27%.
