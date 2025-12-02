Chiude in rosso la Borsa americana

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones
che lascia sul parterre lo 0,90%, spezzando la catena positiva di cinque consecutivi rialzi, iniziata il 21 del mese scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l'S&P-500
, che si ferma a 6.813 punti.
In lieve ribasso il Nasdaq 100
(-0,36%); come pure, in frazionale calo l'S&P 100
(-0,47%).
Si distingue nel paniere S&P 500 il settore energia
. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti utilities
(-2,35%), sanitario
(-1,49%) e beni industriali
(-1,49%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Walt Disney
(+2,20%), Nike
(+1,82%), Nvidia
(+1,65%) e Apple
(+1,52%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Merck
, che ha chiuso a -2,86%.
Sotto pressione Amgen
, che accusa un calo del 2,31%.
Scivola McDonald's
, con un netto svantaggio del 2,65%.
In rosso United Health
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,99%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Synopsys
(+4,85%), AppLovin
(+4,02%), DoorDash
(+3,71%) e Old Dominion Freight Line
(+3,24%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Shopify
, che ha chiuso a -5,92%.
Lettera su Broadcom
, che registra un importante calo del 4,19%.
Scende Regeneron Pharmaceuticals
, con un ribasso del 3,86%.
Spicca la prestazione negativa di Zscaler
, che scende del 3,27%.