Chiude in rosso la Borsa americana

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,90%, spezzando la catena positiva di cinque consecutivi rialzi, iniziata il 21 del mese scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 6.813 punti.In lieve ribasso il(-0,36%); come pure, in frazionale calo l'(-0,47%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,35%),(-1,49%) e(-1,49%).Al top tra i(+2,20%),(+1,82%),(+1,65%) e(+1,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,86%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,31%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,65%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,99%.(+4,85%),(+4,02%),(+3,71%) e(+3,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,92%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,19%.Scende, con un ribasso del 3,86%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,27%.