Eukedos, consigliere acquista 3,64% del capitale in operazione di ripristino flottante

Eukedos

(Teleborsa) - Pasquale Palmieri, consigliere indipendente di, ha. Lo si legge in un internal dealing, dove viene specificato che l'operazione è avvenuta. L'acquisizione è stata compiuta il 14 ottobre e le 827.795 azioni sono state rilevate ad un prezzo pari a 1,17 euro per azione.Il 14 ottobre, azionista di controllo di Eukedos, aveva messo in vendita quel pacchetto di azioni al fine die assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Ad esito della cessione, l'offerente detiene 20.465.527 azioni ordinarie di Eukedos, pari ad unanel capitale della società attiva nel settore del managed care e nella gestione di RSA.