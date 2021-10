Euronext lancia il nuovo indice per le blue-chip sostenibili di Borsa Italiana

Euronext

(Teleborsa) -(la società che controlla le Borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Parigi e Milano) ha annunciato il, il primo indice ESG (Environmental, Social and Governance) dedicato alle, pensato per individuare i grandi emittenti italiani quotati che presentano le. Il MIB® ESG è il secondo indice nazionale ESG di Euronext, dopo il CAC40 ESG lanciato nel marzo 2021.L'indice comprende le migliori 40 società sulla base di criteri ESG, selezionate tra le 60 italiane più liquide, escludendo quelle coinvolte in attività non compatibili con investimenti ESG. Lesono quelle coinvolte nella produzione o vendita di, nell'estrazione di, nella produzione di energia elettrica a carbone (=5% di fatturato), nell'estrazione di sabbie bituminose e scisti bituminosi, nella produzione di(o con ricavi maggiori o uguali al 10% derivanti dalla distribuzione del tabacco).La composizione dell'indice si basa sull'analisi dei criteri ESG da parte di(V.E.), società di Moody's ESG Solutions, che valuta le performance ESG degli emittenti. Le componenti dell'indice sonodi mercato. La composizione dell'indice verrà rivista con frequenza trimestrale. Le revisioni consentiranno di inserire le società le cui performance ESG siano migliorate in misura sufficiente, sottolinea Euronext in una nota."L'indice MIB ESG rappresenta un contributo fondamentale alla crescente domanda di strumenti di investimento sostenibili da parte di investitori istituzionali e privati e del mercato nel suo complesso - ha commentato- L'indice facilita l'adozione dei principali approcci di investimento ESG da parte degli investitori in Italia e in Europa. Il primo indice MIB ESG dimostra inoltre il forte coinvolgimento nella transizione ESG della maggior parte delle più grandi società quotate italiane. Il lancio di oggi rappresenta una tappa importante nell'integrazione in corso di Borsa Italiana all'interno di Euronext. Entrambe le società uniscono le rispettive forze per rendere il mercato dei capitali italiani sempre più rilevante nella trasformazione sostenibile in corso del mondo finanziario"."Siamo orgogliosi che i nostri dati ESG di elevata qualità siano utilizzati per l'indice MIB ESG grazie alla nostra continua collaborazione con Euronext - ha affermato- Questo traguardo testimonia ulteriormente il nostro costante impegno a sostenere l'integrazione dei fattori ESG nei processi di investimento e accelerare il passaggio a un sistema finanziario sostenibile e responsabile a livello globale".Le prime: A2a, Amplifon, Anima Holding, Atlantia, Banca Generali, Banca Mediolanum, Banco Bpm, Bper Banca, Brembo, Cnh Industrial, Enel, Eni, Erg, Falck Renewables, Ferrari, Generali, Hera, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, Mediaset, Mediobanca, Moncler, Nexi, Pirelli, Poste Italiane, Prysmian, Recordati, Reply, Saipem, Salvatore Ferragamo, Snam, Stellantis, Stmicroelectronics, TIM, Terna, Unicredit, Unipol, Unipolsai, Webuild. Laè prevista per il 17 dicembre 2021.