Helbiz, aumento di capitale per acquisto nuovi veicoli ed espansione in USA

Helbiz

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della micromobilità e quotata sul Nasdaq da agosto 2021, ha stipulato un accordo con un investitore istituzionale qualificato per una raccolta nominale complessiva di 30 milioni di dollari in. I proventi dell'emissione saranno utilizzati per(monopattini elettrici, biciclette elettriche, motorini elettrici) con l'obiettivo di crescere, in particolare, nel mercato statunitense."Questosegna un'importante pietra miliare per Helbiz, consentendoci di espandere drasticamente la nostra presenza negli Stati Uniti - ha affermato, fondatore e amministratore delegato di Helbiz - Abbiamo in programma di distribuire rapidamente la maggior parte di questi veicoli negli Stati Uniti per supportare i nostri piani di crescita ed espansione nei nostri mercati Helbiz nuovi ed esistenti".I nuovi mezzi diventeranno operativi nel momento in cui sarà perfezionata l'operazione, secondo le seguenti tempistiche: il 12 ottobre 2021 la società ha emesso una(interamente sottoscritta) per un importo nominale di 15 milioni di dollari; la società emetterà unapari a 10 milioni di dollari al momento del deposito della dichiarazione di registrazione delle azioni Helbiz a compendio delle obbligazioni; laper ulteriori 5 milioni di dollari sarà emessa e sottoscritta alla data di effettività della dichiarazione di registrazione delle azioni di compendio.