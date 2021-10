Iren, inaugurato impianto I-Blu che produce polimero Bluair

Gruppo Iren

(Teleborsa) -oggi a san Giorgio di Nogaro (Udine), società controllata dal, attivo del riciclo della plastica e produzione di un, che può rappresentare una vera e propria materia seconda pere in altre industrie eNon una materia prima energetica, ma una materia che nasce dal ciclo dei rifiuti e, operando come come agente riducente e come ottimizzatore di processo nella produzione dell’acciaio, alimenta l'industria siderurgica, favorendone l'abbattimento delle emissioni (e degli ETS) e la decarbonizzazione e garantendo al tempo stesso uL'inaugurazione dell'impianto I.Blu si è tenuta alla presenza del sottosegretario al MITE, del Presidente della Regione FVG di, della Presidente dell’Associazione Industriali di Udinei, del Presidente di Feralpi, deol professore ordinario di siderurgia del Politecnico di Milanoe del Presidente COREPLA. Presenti per il Gruppo Iren il Presidentee l’Amministratore Delegato e Direttore Generale"Il Gruppo Iren è fortemente coinvolto nello sviluppo dell’economia circolare nelle sue attività di gestione ambientale; l’inaugurazione dell’impianto I.Blu di San Giorgio di Nogaro permette di compiere un ulteriore passo avanti, sia in termini di innovazione industriale sia nella valorizzazione economica e ambientale del ciclo dei rifiuti", ha affermato il Presidente di IrenPer l'Amministratore delegato di Iren,, questo nuovo polimero "dà una prospettiva diversa a tutto il settore, consente alla siderurgia italiana ed europea di differenziarsi" riducendo di 1 tonnellata la CO2 prodotta dall'industria dell'acciaio. Fra gli impianti non c'è solo la siderurgia - ha sottolineato - ma anche ipotesi di collaborazione con Mapei e Versalis.Armani ha indicato che, che Iren ha contribuito a sviluppare, in linea con la sua strategia concentrata sull'economia circolare. Il manager ha anche messo il punto sull'importanza della collaborazione fra imprese ed istituzioni per la competitività dell'industria italiana, ricordando che questo impianto è stato autorizzato in soli quattro mesi e realizzato in sette.L’impianto I-Blu,, rafforza la leadership nazionale del Gruppo Iren nel recupero e riciclo degli imballaggi in plastica post-consumo e rappresenta un esempio virtuoso di innovazione ed economia circolare. All’interno del sito di San Giorgio di Nogaro costruito nello stesso sito dove è già presente il centro di selezione delle plastiche su 40.000 mq di superficie, vengono selezionate e trattate le plastiche che non possono essere avviate nei tradizionali circuiti di riciclo. La strutturaed è in grado di assorbireper produrrePer il rinnovamento dell’impianto è stato messo in campo un, e altri 9 saranno investiti per un ulteriore ampliamento previsto nel 2022, per un totale di 21 milioni di euro di investimenti complessivi.