Danone conferma guidance 2021 nonostante pressioni inflazionistiche

Danone

(Teleborsa) -ha registratopari a 6,2 miliardi di euro nel terzo trimestre 2021,a perimetro omogeneo (performance su cui incide un +4,6% nel valore e un -0,8% nel volume). I risultati del colosso alimentare francese sono stati leggermente al di sopra delle aspettative degli analisti, che erano per un aumento del 3,6%, ma in rallentamento rispetto al trimestre precedente, quando la crescita era stata del 6,6%.Nonostante le pressioni inflazionistiche, Danone ha. L'azienda continua ad aspettarsi "una crescita redditizia nel secondo semestre" e un margine operativo ricorrente dell'esercizio finanziario "sostanzialmente in linea con il 2020"."I risultati di oggi sottolineano ulteriormente i nostri progressi verso una crescita redditizia", ha commentato Juergen Esser, Chief Financial Officer della società. "Come quasi tutti nel settore e oltre,- ha aggiunto - Quello che è iniziato come un aumento dei prezzi delle materie prime si è evoluto in vincoli diffusi che hanno un impatto sulla nostra catena di approvvigionamento in molte parti del mondo. Detto questo,sulle nostre prestazioni".