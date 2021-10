Intermonte: ok alle negoziazioni, debutterà il 21 ottobre su AIM Italia

(Teleborsa) - Intermonte Partners SIM (di seguito Intermonte) ha ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita gestito e organizzato da Borsa Italiana.Ladelle azioni di Intermonte è stata fissata per, con il codice ISIN IT005460016 e ticker INT.

Intesa Sanpaolo

BPER Banca

L'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è avvenuta a seguito del perfezionamento del Collocamento di n. 13.062.500 azioni ordinarie, poste in vendita da oltre 60 azionisti di Intermonte. È inoltre prevista la concessione da parte di alcuni azionisti di Intermonte dell’Opzione Greenshoe in favore del Global Coordinator, costituita da ulteriori n. 687.500 e pari a circa il 5,3% delle Azioni in Vendita. Il flottante di Intermonte realizzato attraverso il collocamento sarà pari a circa il 36,1% del capitale sociale prima dell’eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe e, circa il 38,0% del capitale sociale, in caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe.La domanda al prezzo di collocamento è stata pari a circa 3 volte le n. 13.750.000 azioni (comprensive delle Azioni oggetto dell’Offerta e delle Azioni derivanti dall’Opzione Greenshoe) per un controvalore complessivo di circa euro 112 milioni. L'ammontare complessivo dell’Offerta, considerando anche le azioni oggetto dell’, è pari a circa euro 38,5 milioni (circa euro 36,6 milioni prima dell’esercizio dell’Opzione Greenshoe). Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in euro 2,80 per azione, con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa euro 101,3 milioni.Intermonte è stata assistita nel corso dell’operazione daS.p.A. (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), che ha agito in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Specialist; Intermonte SIM S.p.A. in qualità di Co-Lead Manager;S.p.A. in qualità di Nominated Adviser (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è il consulente legale della Società, Legance - Avvocati Associati del Global Coordinator e del Nomad, STARCLEX è il consulente per gli aspetti di corporate governance, mentre BC Communication è l’advisor per la comunicazione.