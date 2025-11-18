Fervi, offerente al 94,88% del capitale al termine dell'OPA. Delisting vicino

Fervi

BPER Banca

(Teleborsa) -da Borsa Italiana di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine.Sulla base dei risultati provvisori comunicati da, l'offerente ha reso noto che nel periodo di adesione dell'OPA (dal 29 ottobre al 18 novembre 2025) sono statesociale e al 54,54% delle azioni oggetto dell'offerta.Tenuto conto: delle 2.246.660 azioni detenute direttamente dall'offerente, rappresentative di circa l'88,48% del capitale, e delle 156.090 azioni portate in adesione, l'offerente, computando anche le 6.400 azioni proprie (pari allo 0,25% del capitale), verrà a detenere2.409.150 azioni, pari alNon avrà luogo la riapertura dei termini. L'offerente, esercitando il, adempirà contestualmente all'. Borsa Italiana disporrà la sospensione e l'esclusione delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.