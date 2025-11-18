Milano 17:35
Fervi, offerente al 94,88% del capitale al termine dell'OPA. Delisting vicino
(Teleborsa) - Si avvicina il delisting da Borsa Italiana di Fervi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine.

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da BPER Banca, l'offerente ha reso noto che nel periodo di adesione dell'OPA (dal 29 ottobre al 18 novembre 2025) sono state portate in adesione 156.090 azioni, pari al 6,15% del capitale sociale e al 54,54% delle azioni oggetto dell'offerta.

Tenuto conto: delle 2.246.660 azioni detenute direttamente dall'offerente, rappresentative di circa l'88,48% del capitale, e delle 156.090 azioni portate in adesione, l'offerente, computando anche le 6.400 azioni proprie (pari allo 0,25% del capitale), verrà a detenere complessive 2.409.150 azioni, pari al 94,88% del capitale sociale.

Non avrà luogo la riapertura dei termini. L'offerente, esercitando il diritto di acquisto, adempirà contestualmente all'obbligo di acquisto. Borsa Italiana disporrà la sospensione e l'esclusione delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.
