Fervi, offerente al 94,88% del capitale al termine dell'OPA. Delisting vicino

(Teleborsa) - Si avvicina il delisting
da Borsa Italiana di Fervi
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine.
Sulla base dei risultati provvisori comunicati da BPER Banca
, l'offerente ha reso noto che nel periodo di adesione dell'OPA (dal 29 ottobre al 18 novembre 2025) sono state portate in adesione 156.090 azioni, pari al 6,15% del capitale
sociale e al 54,54% delle azioni oggetto dell'offerta.
Tenuto conto: delle 2.246.660 azioni detenute direttamente dall'offerente, rappresentative di circa l'88,48% del capitale, e delle 156.090 azioni portate in adesione, l'offerente, computando anche le 6.400 azioni proprie (pari allo 0,25% del capitale), verrà a detenere complessive
2.409.150 azioni, pari al 94,88% del capitale sociale
.
Non avrà luogo la riapertura dei termini. L'offerente, esercitando il diritto di acquisto
, adempirà contestualmente all'obbligo di acquisto
. Borsa Italiana disporrà la sospensione e l'esclusione delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.