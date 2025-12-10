Milano 10:05
Italia, Produzione industriale (YoY) in ottobre

Italia, Produzione industriale (YoY) in ottobre
Italia, Produzione industriale in ottobre su base annuale (YoY) -0,3%, in calo rispetto al precedente +1,4% (la previsione era +0,2%).

