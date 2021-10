AutoStore, maxi-quotazione sulla Borsa di Oslo

Euronext

(Teleborsa) -, azienda norvegese di robotica e tecnologia software e pioniera dell'automazione dello stoccaggio, si è(parte del gruppo). Si tratta della seconda quotazione più grande su un mercato Euronext quest'anno (in base alla capitalizzazione di mercato nel giorno della quotazione), e la più grande IPO in Norvegia degli ultimi 20 anni.Il gruppo sviluppa, aiutando i propri clienti a risparmiare spazio e aumentare le prestazioni, riducendo al contempo i costi di manodopera ed energetici. "Con questa IPO abbiamo raggiunto un'altra grande pietra miliare nella storia di AutoStore - ha commentatodi AutoStore - Siamo orgogliosi di essere quotati a Oslo Bors e di continuare a guidare il settore delle operazioni di magazzino e logistica in rapida crescita".La società ha2,7 miliardi di NOK (circa 280 milioni di euro) con la vendita di 87.096.774 azioni. Ildelle azioni AutoStore è stato fissato a 31 NOK per azione. Ladi mercato basata sul prezzo dell'IPO era di 103,5 miliardi di NOK (oltre 10,6 miliardi di euro).come l'aumento della penetrazione dell'e-commerce, la penetrazione dell'automazione, una maggiore attenzione alla sostenibilità e le mutevoli esigenze dei consumatori per l'evasione e la consegna rapida degli ordini - ha aggiunto il CEO - La nostra tecnologia non affronta solo un picco a breve termine, ma un cambiamento strutturale a lungo termine per soddisfare le mutevoli esigenze del mercato".