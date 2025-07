CIRSA (Blackstone), domani parte il bookbuilding. Sbarco a Madrid il 9 luglio

Blackstone

(Teleborsa) -, società di gioco d'azzardo controllata da, ha annunciato la registrazione e l'approvazione da parte della Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (CNMV) del prospetto relativo all'offerta pubblica iniziale () delle sue azioni ordinarie sulla Borsa di Madrid. Il processo di, mentre lo sbarco in Borsa è previsto per il 9 luglio.Come annunciato il 30 giugno , la società punta a unadi euro in un'offerta del valore di almeno 400 milioni di euro, a 15 euro per azione.