Crolla Baker Hughes dopo trimestrale deludente

Baker Hughes

Baker Hughes

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende nel campo dei servizi petroliferi, ha2021. La società ha registrato unrettificato di 141 milioni di dollari, o 16 centesimi per azione, contro attese per 21 centesimi per azione. Anche idi 5,1 miliardi di dollari sono stati inferiori ai 5,3 miliardi di dollari del consensus (+1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente)."Mentre guardiamo al resto del 2021 e al 2022, vediamo continui segnali di ripresa economica globale che dovrebbero guidare- ha affermatodi Baker Hughes - Tuttavia, il ritmo di crescita è ostacolato dalla variante Delta del Covid-19 carenza globale di chip, problemi della catena di approvvigionamento e vincoli di approvvigionamento energetico".Affondacon i prezzi allineati a 25,2 per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 24,64 e successiva a quota 24,08. Resistenza a 26,22.