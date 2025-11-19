Saudi Aramco firma accordi preliminari negli USA per oltre 30 miliardi di dollari

Baker Hughes

(Teleborsa) - Il gigante petroliferoha annunciato(MoU) e accordi per un valore totalecon importanti aziende statunitensi, attraverso le sue società del Gruppo Aramco.Tale annuncio è avvenuto nell'ambito dela Washington, DC, e si basa sulla lunga storia di partnership di Aramco con aziende statunitensi che dura da oltre novant'anni.Gli accordi si basano sufirmati durante un tour nei paesi del Golfo dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a maggio, quando Aramco ha siglato 34 accordi preliminari per unSi prevede che i MoU e gli accordi annunciati oggi supporteranno gli obiettivi di crescita strategica di Aramco, incrementando al contempo il valore per gli azionisti, e prevedono collaborazioni e partnership che coprono una vasta gamma di attività, tra cui il(GNL), i, la produzione die l'Tra i protocolli d'intesa e gli accordi di mercoledì figura un'alleanza conper un potenziale investimento nel progetto Lake Charles LNG, nonché un accordo conper un progetto di liquefazione in Louisiana.Nell'ambito dell'approvvigionamento di materiali e servizi, sono stati siglati accordi con fornitori strategici quali; mentre sul fronte dei servizi finanziari, Aramco ha annunciato intese con, tra gli altri, colossi come, ha dichiarato: "Fin dagli anni '30, le aziende statunitensi hanno svolto un ruolo fondamentale nel sostenere il successo dell'azienda. Queste relazioni hanno contribuito alla prima produzione di petrolio in Arabia Saudita, alla crescita del nostro business del gas, all'espansione delle nostre operazioni downstream integrate, allo sviluppo di tecnologie digitali avanzate, intelligenza artificiale e ricerca e sviluppo, e hanno promosso l'aggiornamento professionale attraverso la formazione e lo sviluppo di molti dipendenti di Aramco negli Stati Uniti. Ci aspettiamo che i protocolli d'intesa e gli accordi multimiliardari annunciati oggi fungano da trampolino di lancio per ulteriori progressi, rafforzando la lunga tradizione di collaborazione di Aramco con le controparti americane e aprendo nuove opportunità di creazione di valore che promuovano l'innovazione e la crescita".