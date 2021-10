La bolognese Arco FC punta a Piazza Affari. Prima un equity crowdfunding

CrowdFundMe

(Teleborsa) - Arco FC, startup bolognese proprietaria di una tecnologia per mobilità elettrica che permette di conferire un'autonomia di utilizzo fino a 1000 km con una ricarica di soli 3 minuti, ha avviato unasu(piattaforma di Crowdinvesting quotata a Piazza Affari) per raccogliere fondi che saranno impiegati nel consolidamento della tecnologia, nella costruzione di una struttura produttiva e manageriale di livello, e nella crescita del valore aziendale.Nel 2020 la società ha portato a termine un primo equity crowdfunding, sempre su CrowdFundMe, dove ha raccolto 1 milione di euro e ottenuto una valutazione pre-money di 8 milioni di euro. L'attuale aumento di capitale prevede un, di cui 5 milioni (importo massimo di raccolta) destinati alla raccolta in crowdfunding, e i restanti 3 ad alcuni investitori istituzionali e industriali, allaL'azienda ha finoradella sua tecnologia brevettata e ha chiuso il 2020 con un fatturato di circa 1 milione di euro e un EBITDA di poco al di sotto dello zero. Questo anche grazie all', per la realizzazione di mezzi ad emissioni zero, con importanti partner come Prinoth per i veicoli industriali, Baglietto (gruppo Gavio) nel mondo navale, Novotech per il comparto aeronautico e Sitav per il ferroviario.