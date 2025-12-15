Wise Equity acquista la maggioranza dei pistacchi Marullo

(Teleborsa) -, società di gestione del fondo Wisequity VI, e la famiglia Marullo, azionista di maggioranza di Marullo, hanno firmato unfinalizzato a sostenerne la crescita e consolidarne la leadership.Marullo è attiva nella produzione di ingredienti, semilavorati - principalmente per i settori della gelateria e pasticceria, sia industriali che artigianali - e prodotti finiti a base di pistacchio, con una consolidata presenza diretta nei principali mercati di approvvigionamento della materia prima. Il nuovo stabilimento produttivo con sede a Belpasso (Catania), inaugurato nell'estate 2024, le ha permesso di triplicare la capacità produttiva, mantenendo ancora un importante potenziale inespresso. La società, con sede principale a Catania, uno stabilimento produttivo secondario a Bronte e una filiale di approvvigionamento e prima lavorazione del pistacchio in Turchia, ha chiuso l'anno finanziario 2025 (settembre-agosto) con unL'operazione rappresenta il, il fondo lanciato da Wise Equity a maggio 2023, con una dotazione di 400 milioni di euro. L'operazione prevede un significativo aumento di capitale, di cui non sono stati rivelati i dettagli, funzionale al rafforzamento della capacità di acquisto della materia prima, e l'acquisizione di una quota di maggioranza da parte del fondo Wisequity VI, con il reinvestimento significativo da parte della Famiglia Marullo e l'investimento dell'attuale AD Domenico Sciortino."Siamocome quello dei prodotti di pistacchio, soprattutto grazie alla qualità delle sue persone, degli stabilimenti produttivi e del procurement network costruito nell'arco di decenni", hanno detto Davide Arrigoni, Principal di Wise Equity, e Edoardo Vaghi, Investment Manager, che hanno seguito l'operazione con il supporto del Senior Partner Luigi Vagnozzi."L'investimento in Marullo riflette pienamente la filosofia di Wise Equity, che, con un solido potenziale di crescita e un posizionamento internazionale", hanno aggiunto.