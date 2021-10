Sfide dell'e-mobility, un simulatore di E-Distribuzione per chi installa punti di ricarica

(Teleborsa) - La mobilità elettrica è solo all'inizio di una fase di boom e si propone come un driver sempre più importante della transizione energetica. Un cambiamento necessario ed epocale, sempre più orientato alla sostenibilità, per limitare al massimo l'impatto sull'ambiente in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU e del Green Deal europeo.L'esigenza di limitare le emissioni di CO2 e degli altri gas che alterano il clima cambierà radicalmente il sistema dei trasporti, specie la mobilità urbana, favorendo la crescita dell'e-mobility e delle infrastrutture di ricarica. Ciò richiederà importanti investimenti ed una mappatura adeguata delle infrastrutture di ricarica, che tenga conto anche della copertura della rete di distribuzione dell'elettricità.I Charging Point Operator (CPO), ossia chi installa e gestisce le infrastrutture di ricarica, sono un tassello fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica nel Paese.Per l'installazione dei punti di ricarica, gli operatori si interfacciano con le amministrazioni locali e con i Distribution System Operator, i gestori della rete elettrica come E-Distribuzione, il più grande distributore di energia elettrica in Italia.E-Distribuzione ha deciso di contribuire alle sfide della e-mobility attraverso l'innovazione tecnologica offrendo una rete altamente digitalizzata per connettere sul territorio le stazioni dove i veicoli elettrici possono ricaricare le proprie batterie.Per rispondere agli stimoli del settore, E-Distribuzione, ha sviluppato una piattaforma digitale per favorire la diffusione della mobilità elettrica, supportando i CPO nella scelta ottimale dei punti dove installare le colonnine di ricarica.Un simulatore, presente in una sezione dedicata del sito e-distribuzione.it, consente di conoscere in anticipo la tipologia di lavori necessari e quindi di ottimizzare la scelta del sito e ottimizzare il processo."Infrastrutture di ricarica BT – Verifica preliminare" è il servizio riservato agli operatori della mobilità elettrica, che consente di conoscere in anticipo la tipologia di lavori necessari per connettere alla rete una colonnina di ricarica in bassa tensione.Con pochi click sarà possibile sapere in anticipo se, in uno degli oltre 7400 comuni serviti dalla rete di E-Distribuzione, l'installazione di una colonnina di ricarica, nel punto selezionato, richiederà lavori "semplici o complessi", in base alla potenza indicata selezionata e alle coordinate selezionate nella mappa geografica a disposizione on line.Questo servizio innovativo è disponibile sul portale di e-distribuzione.it, nell'area riservata, previa registrazione. Tale verifica preliminare è indicativa e non garantisce la "prenotazione" della potenza. Per la connessione, successivamente, il CPO dovrà effettuare una richiesta di preventivo. Per saperne di più visita: