Legacoop: lanciato a Napoli Manifesto della Dieta Mediterranea

(Teleborsa) -e il ruolo della cooperazione nel mondo agroalimentare e della pesca. Una visione univoca dove non ci sono contrapposizioni tra chi produce e chi vende."Quello che abbiamo voluto lanciare oggi è un futuro con una visione condivisa, aperta, cooperativa. Un manifesto che tiene conto di temi che stanno alla base della filiera agroalimentare, a partire dal reddito adeguato degli agricoltori e dei pescatori, degli scambi commerciali equi, della cura e della vocazione del territorio, del benessere psicofisico delle persone, della cultura e della storia, della cucina italiana», ha dettopresidente Legacoop Agroalimentare in occasione della Biennale dell’Economia Cooperativa di Legacoop, che si è tenuta oggi 15 luglio presso la Sala Cinese dell'Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Agraria, a Portici, e durante la quale è stato presentato il Manifesto."Il Manifesto è una tappa di un percorso avviato alcuni anni fa, in cui Legacoop ha messo insieme le esperienze nel consumo, nella distribuzione e nella produzione, per avere una visione il più possibile unitaria sui temi dell'alimentazione. Con una missione: valorizzare i prodotti dei nostri soci", sottolinea"Un percorso che oggi ha fissato un’altra tappa e che si arricchisce anche del nostro diretto sostegno alla candidatura all’Unesco della Cucina Italiana a patrimonio immateriale dell’umanità che il ministro Francesco Lollobrigida porta avanti con grande impegno".presidente Legacoop, presente con un video messaggio, ha tenuto a ribadire che questa dedicata alla «filiera agroalimentare si colloca come una delle tappe fondamentali del cammino verso la Biennale della Cooperazione 2026», che si terrà a Milano. Perché "quella agroalimentare è una filiera strategica, che attraversa il Paese dal campo alla tavola. Una filierache genera lavoro, valore, cultura e salute". Il sistema cooperativo di Legacoop "è l’unico movimento in grado di rappresentare tutti i pezzi della filiera agroalimentare. Dalla produzione alla trasformazione, fino alla distribuzione e al consumo consapevole". E dimostra "che è possibile fare impresa generando valore economico e allo stesso tempo responsabilità sociale, coesione e sviluppo sostenibile". Con "questa visione abbiamo costruito il Manifesto cooperativo della Dieta Mediterranea, che non è solo la difesa di un patrimonio culturale, ma una proposta concreta per un modello di sviluppo sano, giusto, partecipato. Perché la Dieta Mediterranea, letta attraverso la