Gastech 2025: appuntamento dal 9 al 12 settembre per tracciare futuro energia

(Teleborsa) - Appuntamento dal 9 al 12 settembre presso Fiera Milano (Rho) co, il più importante appuntamento globaleche - in un contesto di rapide trasformazioni geopolitiche e tecnologiche contrassegnato dall’aumento della domanda globale di energia - si preannuncia particolarmente interessante grazie al contributo dei protagonisti globali del settore energetico. Tra questi,, un riconoscimento del ruolo strategico dell’Italia nel panorama energetico internazionale e un segnale forte dell’impegno del Paese nella transizione energetica.Tra gli speaker strategici spiccano il Ministro delle Imprese e del Made in ItalyA loro si affiancherannocon oltre 160 sessioni, sarà il contesto in cui CEO, Ministri di governo e investitori internazionali affronteranno le grandi questioni del presente e tracceranno insieme il futuro dell’energia. Tra i momenti salienti, la sessione “Guidare attraverso le sfide reali della trasformazione dee, investimenti e futuro del gas e del GNL” dove Wael Sawan, CEO di Shell, si concentrerà su come affrontare le sfide della decarbonizzazione mantenendo resilienza e competitività. Nella sessione “Attivare tecnologie dirompenti e partnership strategiche per riallineare i modelli di business a una nuova era dell’energia”, Patrick Pouyanné CEO di TotalEnergies e Richard Holtum, CEO di Trafigura discuteranno invece di innovazioni e collaborazioni chiave per valorizzare il gas naturale, il GNL, l’IA, l’idrogeno e la cattura del carbonio.