Eurogroup Laminations, utile netto 1° semestre sconta anche effetto cambi

Eurogroup Laminations

(Teleborsa) -chiude il primo semestre 2025 con un(17,9 milioni nel primo semestre 2024), con un impatto negativo da perdite su cambi non realizzate per 2,5 milioni (nello stesso periodo dell’anno precedente erano stati invece registrati utili su cambi non realizzati per 3,3 milioni) a fronte dell’impatto negativo prevalentemente del cambio euro/dollaro.Nel primo semestre del 2025 irispetto al primo semestre del 2024 (422,5 milioni). Il segmento E-mobility solutions ha registrato ricavi pari a 265 milioni, in crescita dello 0,4%, il segmento Industrial & Infrastructure ha conseguito ricavi per 164,2 milioni, rispetto ai 158,6 milioni nel primo semestre 2024., che non include costi non ricorrenti pari a 2,4 milioni, è stato pari a 44,8 milioni rispetto ai 51,1 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente. L’EBITDA adjusted Margin è stato pari al 10,4% rispetto al 12,1% nel primo semestre 2024.del primo semestre 2025 è stato pari a 14,9 milioni (30,1 milioni nel primo semestre 2024).L'indebitamento finanziario netto (post effetto IFRS 163 ) al 30 giugno 2025 è stato pari a 264 milioni (€ 225,5 milioni al 31 dicembre 2024).