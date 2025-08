Officina Stellare, contratto da 1,39 milioni con Politecnico di Cipro

Officina Stellare

(Teleborsa) -- società vicentina quotata su Euronext Growth Milan (“EGM”) della Borsa Italiana, leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa – annuncia la firma di un contratto con il Politecnico dell’Università di Cipro per la fornitura di una stazione ottica di terra completa, di nuova generazione, per applicazioni Lasercom e distribuzione di chiavi quantistiche (QKD) satellitare.La commessa, spiega una nota, prevede la fornitura di una soluzione “chiavi in mano” ed ha un valore di circa 1,39 milioni di euro.La consegna dei sistemi ottici, progettati e realizzati da Officina Stellare secondo i requisiti tecnici concordati con il Politecnico dell’Università di Cipro, è prevista per ottobre 2026.Officina Stellare fornirà al Politecnico di Cipro una stazione ottica di terra completa di telescopio da 800 mm, montatura, cupola, sistema di compensazione attiva per il puntamento, predisposizione per ottica adattiva, trasmettitore, fotonica e software di controllo per la distribuzione di chiavi quantistiche e la comunicazione laser.“L’accordo siglato con l’Università di Cipro conferma la crescita di Officina Stellare nel mercato delle telecomunicazioni ottiche e quantistiche satellitari” – afferma–. “Si tratta di una, parte di un progetto europeo, che ci posiziona tra i player di riferimento in vista delle opportunità che verranno a crearsi nei prossimi anni dove la distribuzione quantistica delle chiavi satellitare sarà cruciale per il futuro delle comunicazioni su lunghe distanze e la sicurezza globale”.