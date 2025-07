Scuola, Riforma del voto in condotta: con il 6 scatta l’esame di cittadinanza

(Teleborsa) - Ilha approvato definitivamente laDal prossimo anno scolastico, per. Chi prenderà 6 dovrà sostenere un elaborato di cittadinanza legato ai motivi della valutazione, mentre con il 5 scatterà la bocciatura automatica.Le sanzioni disciplinari cambiano funzione:. Inoltre, chi non raggiungerà almeno 9 in condotta non potrà ottenere il massimo dei crediti scolastici utili per la maturità."Il– ha dichiarato il ministro dell’Istruzione– il voto di condotta torna a essere uno strumento formativo per crescere cittadini responsabili".