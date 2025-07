Pichetto: "Prima di pensare agli aiuti, capire chi è colpito dai dazi"

(Teleborsa) - "Per parlare di sostegni: non sappiamo chi ne soffre di più e chi ne soffre di meno". Lo ha affermato il ministro di Ambiente e sicurezza energetica,interpellato sull'doporaggiunto ieri da Ue e Usa, durante la rassegna "PiazzAsiago"."Cerchiamo di capire chi e cosa. E poi abbiamo anche dei settori agevolati: non è possibile oggi andare a prevedere chi risulterà più danneggiato. Per esempio, - conclude il ministro -. Mi pare che sull'acciao il dazio Usa sia rimasto al 50%", ha rilevato Pichetto, aggiungendo che