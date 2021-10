Comal, emesso bond non convertibile per 5 milioni di euro

Comal

Banca Finnat Euramerica

(Teleborsa) -, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha completato con successo l'emissione di unnon convertibile unsecured per un controvalore pari aper finanziare i propri programmi di sviluppo e crescita, attraverso l'adesione al primo slot del, operazione strutturata, con la tecnica del basket bond, da parte di, in qualità di Arranger.Il prestito obbligazionario ha una durata di 7 anni, sarà di tipo amortising, con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,85% da liquidarsi in via posticipata con rate semestrali., in questa fase, è intervenuta nell'operazione in qualità di anchor investor, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc (Growth Market Basket Bond Srl), mentrehanno investito il rimanente ammontare complessivo."La partecipazione al Basket Bond Euronext Growth ci permetterà di accelerare il piano di investimenti finalizzato a potenziare la nostra struttura e sostenere l'espansione del gruppo - ha commentatodi Comal - Tale strumento costituisce un'alternativa agli strumenti tradizionali in grado di rendere la nostra struttura finanziaria più efficiente. In particolare, le risorse raccolte saranno utilizzate per ili quali permetteranno di internalizzare quasi completamente e raddoppiare la produzione della componentistica dei tracker, sia per le proprie commesse, sia per forniture a terzi"."Infine, le risorse economiche saranno in parte impiegate per proseguire il, il tutto con maggiore efficienza di costi", ha aggiunto.