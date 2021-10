Global Carrier Awards, a Sparkle premio "Project of the Year – Terrestrial"

TIM

(Teleborsa) -società del gruppospecializzata nei servizi internazionali, ha ricevuto il premioalla cerimonia deinell'ambito delper celebrare i risultati raggiunti nel wholesale globale nell'ultimo anno. Alla lorosono la più grande celebrazione che riconosceLa giuria - composta da oltre venti personalità di spicco provenienti da società di consulenza e ricerca, media e associazioni di settore – ha premiato - chiarisce il comunicato -, una dorsale fotonica a lunghissimo raggio che collega la Sicilia con i principali punti di presenza e data center in Europa".Realizzata su una dorsale fotonica die basata su tecnologia "Software-Defined",collega le due principali stazioni di approdo di cavi sottomarini di Sparkle in Sicilia - Palermo e Catania - con Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Londra, Milano, Marsiglia e Parigi a ovest e Atene, Istanbul e Tel Aviv a est, con un'architettura di rete ridondante per una connettività senza interruzioni dal bacino del Mediterraneo all'Europa.Laealizzata su diverse dorsali in fibra ottica assicura massima affidabilità, alte prestazioni, bassa latenza e le più alte velocità disponibili sul mercato, con servizi scalabili e garantiti fino a 400G. La rete è supervisionata H24 dal Global Network Operating Centre (NOC) di Sparkle con una visione integrata diCommentando questo traguardo,Amministratore Delegato di Sparkle, ha dichiarato: "Siamo onorati di ricevere questo prestigioso premio che riconosceCi fa piacere anche sottolineare come questo premio testimoni la centralità dell'Italia nell'ecosistema TLC europeo e mediterraneo, ribadendo al contempo il ruolo di Sparkle nel settore delle