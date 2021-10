4Weeks4Inclusion, Bonetti: "Strategia nazionale parità di genere per colmare gap mondo lavoro"

TIM

(Teleborsa) - La valorizzazione delle diversità, quelle di genere, come le altre diversità di natura fisica, sociale, religiosa, è una delle sfide prioritarie che questo governo sta affrontando e lo ha fatto delineando per la prima volta una strategia nazionale per la parità di genere. E' quanto spiegato da, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, in occasione della giornata inaugurale della, il più grande evento interaziendale dedicato all’inclusione, promosso da, che quest’anno vede coinvolte oltre 200 aziende."Anche quest’anno la msi conferma un appuntamento di valore perche quotidianamente contribuiscono a valorizzare le diversità", ha detto la Ministra, aggiungendo "è unasulla quale il governo è impegnato e che chiede"."Con lascegliamoche rimuovono gap e ostacoli alla parità e finalmente possono far invertire la rotta per unopiù equo per tutti, per gli uomini e per le donne”.