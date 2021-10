4Weeks4Inclusion, Rossi (TIM): "Politiche inclusione generano valore economico per imprese e economia"

(Teleborsa) - Occorre sfatare la convinzione che lerappresentino un costo per le aziende. Lo ha affermato il, intervenuto alla plenaria "Storie di inclusione", nell'ambito dell'eventoorganizzato da TIM, che ha chiamato all'appello istituzioni, associazioni sindacali ed oltre 200 imprese sui temi dlel'0inclusioine e della valorizzazione delle diversitàRossi ha messo in luce idell'inclusione. Sotto il primo aspetto - ha spiegato - va tenuto conto che la misura quantitativa delnon è in grado di dare conto di tutto il benessere prodotto per una popolazione e per un Paese, vi sonocome qualità dell'acqua e dell'aria, la salute, l'istruzione e così via, che. Allo stesso modo le politiche a favore dell'inclusione creanoin grado di accrescere il PIL oltre il suo valore numerico, promuovendo lo sviluppo economico.L'altro- ha spiegato Rossi - concerne il mercato del lavoro, poiché le(di genere, età, cultura, religione ecc.) favoriscono la formazione di idee innovative ed, traducendosi in un miglioramento economico.Il Presidente di TIM ha ricordato chee che l'Italia è il fanalino di coda su questo aspetto, non per problemi che attengono al DNA, quanto per una cultura patriarcale dominante nel nostro paese che non ha permesso alle donne una adeguata partecipazione al mondo del lavoro.