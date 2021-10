Covid, nelle ultime 24 ore 3.882 nuovi casi e 39 morti

(Teleborsa) - Sono(ieri 3.794 di ieri). Un dato che porta a 4.557.247 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia. Oggi si sono registrati(ieri 36) per un totale di 131.763 morti da febbraio 2020. Questi i dati diffusi oggi nelNelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati(ieri erano stati 574.671). In lieve aumento ilnel saldo tra entrate e uscite, sonoi. Il totale – al netto dei 22 nuovi ingressi in rianimazione di oggi – è pari a 343. Con quattro nuovi ingressi, salgono invece i(ieri -22) attualmente pari a 2.443."L'Italia è ancora in una situazione di controllo della pandemia e ha le incidenze più controllate rispetto all'Ue mentre in altri Paesi c'è una risalita della positività – ha affermato ilalla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale –. Cresce l'età media del ricovero a 67 anni e la mortalità mostra un lieve aumento anche se si parla di numeri limitati. Sia per la variante alfa che delta l'efficacia del vaccino anti-Covid rimane molto elevata contro ospedalizzazioni e decessi e anche per quanto riguarda il contrarre l'infezione".Dalemerge unacalcolata a ieri (periodo di riferimento 15/10/2021 -21/10/2021), rispetto al valore di 29 per 100mila abitanti della scorsa settimana. Il valore nazionale di 34 si trova, tuttavia, sotto la soglia settimanale di 50 casi ogni 100mila che consente il controllo della trasmissioni con il tracciamento."C'è una piccolissima inversione di tendenza nell'incidenza e nell'Rt, che risalgono ma restano comunque bassi – ha affermato il–. E per quanto riguarda i tassi di occupazione delle aree mediche e terapie intensive le cose vanno bene e siamo sotto le soglie critiche. Inoltre la durata della protezione del vaccino sembra essere molto buona nei confronti della malattia ma è fondamentale completare il ciclo primario di vaccinazione e la terza dose nei fragili. Quindi l'andamento generale si mantiene piuttosto favorevole".Nell'ultima settimana in Italia – secondo i dati riportati nel report settimanale del governo – sono stati somministrati 1.269.160 vaccini anti-Covid, di cui circa 345mila prime dosi.. Ad oggi sono ancora 7 milioni e 600mila gli italiani che non hanno fatto neanche una dose di vaccino anti Covid.