Vendita mascherine U-Mask e sanzione Antitrust, soddisfazione UNC

(Teleborsa) -ha concluso il procedimento istruttorio sulle mascherine chirurgiche biotech(nelle versioni Model 2, Model 2.1 e Model 2.2), registrate come dispositivi medici, irrogando sanzioni per un ammontare complessivo di "Bene, finalmente, dopo la denuncia pubblica di Striscia la Notizia, si è fatta chiarezza su queste mascherine". Lo affermapresidente dell'Unione Nazionale Consumatori."Spiace che la tempistica sia stata così lunga, dato che serviva concapire l'effettiva capacità filtrante di quelle mascherine e la loro efficacia protettiva, con prove di, in modo che non vi fossero dubbi di sorta" prosegue Dona.per oltre un anno, talvolta pure asenza che ci fossero controlli adeguati da parte degli organi preposti. Unper la salute dei cittadiniconclude Dona.