Antitrust: sanzione di 500.000 euro a Prenotazioni24

(Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria, avviata ad aprile 2025, nei confronti della societàL’Autorità - si legge nella nota - ha accertato chenoltre propone il sito www.traghetti.it.. come piattaforma di comparazione e non indica in modo adeguato - in fase di primo contatto - il collegamento diretto con la società. Pertanto gli acquisti dei titoli di viaggio sono assoggettati a specifiche condizioni di vendita tra cui l’applicazione di commissioni per il servizio reso. Infine, Prenotazioni24 non fornisce informazioni chiare sulle modalità di presentazione complessiva dei prezzi e delle offerte sul sito www.traghettilines.it.La prospettazione ingannevole e/o l’omissione di informazioni rilevanti e tempestive in merito all’individuazione del fornitore del servizio e del costo complessivo dei titoli di viaggio