Antitrust, avviata istruttoria nei confronti di Citizen e di Swatch

(Teleborsa) -ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti die della casa madre giapponese,e un altro nei confronti die della casa madre svizzera,, per accertare una, consistente nella fissazione dei prezzi pubblici esposti sui canali online dei propri distributori autorizzati (gioiellerie e orologerie).uno dei principali operatori nella produzione e commercializzazione di diversi marchi di orologi – tra i quali, oltre a Citizen, Bulova, Vagary, Fréderique Constantine e Alpina – potrebbe richiedere, alla propria rete di distribuzione selettiva, l'imposizione dei prezzi di vendita. Al contempo, Citizen sembrerebbe effettuare un'attività di monitoraggio, adottando misure commerciali ritorsive verso i distributori che promuovono sconti e prezzi difformi da quelli indicati.Ancheun altro dei principali operatori nella produzione e commercializzazione di diversi marchi di orologi – tra i quali, oltre a Swatch, Tissot, Mido e Hamilton – sembrerebbe imporre i prezzi di vendita e quindi attuare attività di monitoraggio nei confronti della propria rete di distribuzione selettiva, adottando misure commerciali ritorsive verso i distributori inadempienti.Secondo l'Autorità, ilpuò integrare una restrizione fondamentale ai sensi dell'art. 4, lett. a), del Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea, nonché una violazione dell'articolo 101 del TFUE.Mercoledì 3 dicembre i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Citizen Watch Italy S.p.A. e di The Swatch Group (Italia) S.p.A.