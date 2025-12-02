Talea Group: sanzione Antitrust eccessiva, la società valuta ricorso e ribadisce trasparenza

Talea Group

(Teleborsa) -, società nata dal rebranding di Farmaè e leader nell’e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese, in merito al provvedimento ricevuto in data 1 dicembre 2025 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), con il quale è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000.000 (due milioni), sottolinea che procedimento era stato avviato dall’Autorità nel febbraio 2025 in relazione a presunte pratiche commerciali scorrette collegate ad alcune attività di vendita online di prodotti parafarmaceutici.Sin dall’avvio dell’istruttoria, si legge in una nota, "Talea Group ha offerto la massima collaborazione all’AGCM, mettendo a disposizione informazioni e documentazione utili a chiarire i profili esaminati e adottando, già nel corso del 2025, misure correttive e migliorative volte a rafforzare la trasparenza delle comunicazioni commerciali e l’efficienza del servizio clienti".La Società precisa che "nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 in attesa di approvazione era già stato stanziato un fondo rischi dedicato, pienamente capiente rispetto all’importo della sanzione ora comminata".Talea Group, assistita dai propri consulenti legali, "valuterà l’opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ritenendo la misura sanzionatoria eccessiva rispetto alla gravità e all’effettiva rilevanza delle condotte contestate".La Società "conferma il proprio pieno rispetto delle normative vigenti e la costante collaborazione con le Autorità, nonché il continuo impegno nel miglioramento dei processi interni e della qualità della relazione con la clientela. Talea ribadisce che trasparenza, etica e tutela del consumatore rappresentano valori fondamentali della propria attività"., dichiara: "Talea hacon le Autorità. Pur rispettando l’operato dell’AGCM,. Alla luce di ciò,, affinché emerga una lettura più equilibrata dei fatti".