Health Italia ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Health Italia

la società attiva nel mercato italiano della sanità integrativa

(Teleborsa) -in esecuzione e nei termini della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 luglio 2021 intendeda oggi,25 ottobre, e sino al 20 dicembre 2021, unda destinare al servizio di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant, o piani di work for equity) riservati a amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società.Il numero delle azioni da acquistare sul mercato per soddisfare la finalità di cui al Programma è pari a 95.000 azioni, corrispondenti allo 0,5% del capitale sociale del Gruppo, nel rispetto della delibera che ha autorizzato, per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla stessa, l'acquisto anche in più tranches fino ad un numero massimo pari a 3.795.619 azioni corrispondenti ad una percentuale massima del capitale sociale pari al 20%.Il potenziale esborso massimo per l'esecuzione del Programma è fissato in 237.500,00 euro.Il numero di azioni acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni scambiate in Euronext Growth Milan, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nel corso dei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di acquisto delle azioni.Per l'attuazione del Programma, la Società ha conferito specifico incarico, quale intermediario specializzato, a MIT SIM, che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza nel rispetto della delibera e della normativa applicabile.Al 25 ottobre, Health Italia detiene direttamente o per il tramite di controllate 185.588 azioni proprie in portafoglio.Intanto, a Piazza Affari,registra una flessione del 3,41% rispetto alla vigilia, attestandosi a 1,758 euro.