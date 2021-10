Rc Auto, si pagherà anche se non si usa la macchina e si tiene in garage

(Teleborsa) - Ilha approvato unalla Direttiva 2009/103 in materia diche prevede che laandrà pagata anche se il veicolo non viene utilizzato. In base alla nuova norma approvata la scorsa settimana in plenaria, chi tiene l'auto – o un altro veicolo o mezzo come le moto – nel suo cortile, nel garage o in un terreno privato dovrà comunque essere coperto con una polizza. Saranno esentati dal pagamento della Rc Auto solo quei mezzi che costituiscono un, privi cioè di ruote o di motore, e quindi incapaci di circolare. Oggi le norme italiane non impongono l’obbligo di copertura in aree private. Inoltre non sarà più consentitouna Rc auto quando non si utilizza il veicolo.L’del mezzo anche se fermo in un’area privata era già stato ribadito più volte dalla. L’ultima è stata la sentenza dello scorso 29 aprile che ha esentato dallasolo i veicoli ritirati regolarmente dalla circolazione.La legge dovrà ora essere adottata formalmente dale pubblicata nelladell'Unione europea. Gli Stati membri disporranno di 24 mesi per recepire la direttiva aggiornata nel diritto nazionale.