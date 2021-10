Novartis, balzo dell'utile trimestrale grazie ai due farmaci principali

Novartis

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, ha registratoin aumento del 5% (a valuta costante) a 13 miliardi di euro nel terzo trimestre 2021. Ilè cresciuto del +9%, mentre l'è aumentato del 41% a 2,76 miliardi di euro. Ildel terzo trimestre è stato di 4,4 miliardi di dollari (+64%), con un reddito operativo più elevato, minori pagamenti di accantonamenti e variazioni favorevoli del capitale circolante."Novartis ha fornito ottime prestazioni per i farmaci innovativi, grazie al continuo slancio di Cosentyx (farmaco per la cura di artrite e psoriasi, ndr) ed Entresto (medicinale per il trattamento dell'insufficienza cardiaca, ndr), che ci ha consentito di aumentare i picchi di vendita di questi prodotti", ha commentatodi Novartis. Cosentyx e Entresto sono i due farmaci principali dell'azienda."Continua il ringiovanimento del nostro portafoglio, dai nostri marchi chiave che includono Kesimpta, Leqvio, Zolgensma e il portafoglio oncologico - ha aggiunto - Stiamo anche iniziando una revisione strategica di Sandoz per massimizzare il valore per gli azionisti. Rimaniamoe nel lancio di marchi per alimentare la crescita della nostra azienda nel medio e lungo termine".Novartis ha comunicato di aver aumentato larelativa al picco delle vendite di Cosentyx ad almeno 7 miliardi di dollari e ad almeno 5 miliardi di dollari per Entresto. A livello di gruppo, le vendite 2021 dovrebbero crescere a un tasso "low to mid single digit", mentre l'utile operativo core dovrebbe crescere "mid single digit".