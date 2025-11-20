Novartis alza la guidance al 2030: crescita attesa al 5-6% e pipeline con oltre 30 asset ad alto valore

Novartis

(Teleborsa) -ha aggiornato la propria, indicando per iluna crescita annua composta delle vendite (CAGR) del 5-6% a cambi costanti, in continuità con l’upgrade recentemente comunicato per il quinquennio 2024-2029. L’aggiornamento è stato presentato al Meet Novartis Management di Londra e riflette il "forte momentum" derivante dai driver di crescita già sul mercato e dalle prossime linee di lancio, molte delle quali protette da brevetti negli Stati Uniti fino agli anni 2030.La società ha inoltre rivisto al rialzo ledi picco di due dei suoi principali farmaci:, con una nuova indicazione superiore ai 10 miliardi di dollari rispetto agli 8 miliardi precedenti, e, portato da oltre 3 a oltre 4 miliardi. In totale, Novartis dispone ora di otto asset "de-risked" già sul mercato con un potenziale di vendite di picco compreso tra 3 e 10 miliardi di dollari: Kisqali, Cosentyx, Kesimpta, Pluvicto, Scemblix, Leqvio, Fabhalta e Rhapsido.La casa farmaceutica ha sottolineato inoltre che sta entrando in una "", con più di 15 possibili readout abilitanti sottomissioni regolatorie attesi nei prossimi due anni e unadi oltre 30 potenziali farmaci ad alto valore, dieci dei quali ottenuti tramite acquisizioni o licensing negli ultimi due anni. "Con oltre 30 potenziali farmaci ad alto valore aggiunto nella nostra pipeline in quattro aree terapeutiche principali e piattaforme tecnologiche avanzate, siamo ben posizionati per una crescita sostenibile a lungo termine", ha sottolineato il Ceo,Ieri l'azienda farmaceutica ha annunciato l'intenzione di espandere le proprie attività negli Usa, in, creando un nuovodi punta con capacità produttive end-to-end. "L'investimento strategico rappresenta un passo importante per garantire che tutti i farmaci Novartis chiave per i pazienti statunitensi siano prodotti neglie distribuiti su larga scala ai pazienti in tutto il Paese", ha sottolineato l'azienda in una nota. L'annuncio fa parte dell'investimento didi Novartis in infrastrutture con sede negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni, progettato per aumentare la capacità produttiva e consentire la produzione end-to-end del 100% dei farmaci chiave dell'azienda nel Paese.