Warner Music Group, nel quarto trimestre ricavi record a 1,87 miliardi (+15%)

Warner Music Group

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon risultati in forte crescita, spinti dall’accelerazione delloe dal miglioramento della performance nel. Il gruppo ha registratoper, in aumento del 15% (+13% a cambi costanti), toccando un massimo storico, mentre l’è salito arispetto ai 48 milioni dello stesso periodo del 2024.Il CEOha sottolineato che la nostra crescita "è alimentata dall’aumento del valore della musica attraverso volumi, tariffe e nuove opportunità, anche nell’AI". Il CFOha aggiunto che la performance del secondo semestre dimostra che la "strategia funziona" e supporta prospettive di "crescita profittevole nel 2026".delsono avanzati del 15%, sostenuti da una crescita dell’8% nello streaming e da un incremento del 67,7% nei servizi agli artisti e expanded rights. Ilè cresciuto del 14%, con forti risultati in performance (+41,9%), digitale (+8%) e sincronizzazioni (+19,6%).L’del gruppo è salito del 15% a 405 milioni, mantenendo un margine del 21,7%, mentre iltrimestrale è sceso a 231 milioni per effetto della tempistica del capitale circolante.Su, WMG ha registrato ricavi per 6,707 miliardi (+4%), con un Adjusted OIBDA di 1,443 miliardi (+1%). L’utile netto dell’intero esercizio è risultato pari a 370 milioni, contro 478 milioni del 2024, riflettendo maggiori