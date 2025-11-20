Warner Music Group, nel quarto trimestre ricavi record a 1,87 miliardi (+15%)

(Teleborsa) - Warner Music Group
ha chiuso il quarto trimestre dell’esercizio 2025
con risultati in forte crescita, spinti dall’accelerazione dello streaming
e dal miglioramento della performance nel music publishing
. Il gruppo ha registrato ricavi trimestrali
per 1,868 miliardi di dollari
, in aumento del 15% (+13% a cambi costanti), toccando un massimo storico, mentre l’utile netto
è salito a 109 milioni
rispetto ai 48 milioni dello stesso periodo del 2024.
Il CEO Robert Kyncl
ha sottolineato che la nostra crescita "è alimentata dall’aumento del valore della musica attraverso volumi, tariffe e nuove opportunità, anche nell’AI". Il CFO Armin Zerza
ha aggiunto che la performance del secondo semestre dimostra che la "strategia funziona" e supporta prospettive di "crescita profittevole nel 2026".
I ricavi
del Recorded Music
sono avanzati del 15%, sostenuti da una crescita dell’8% nello streaming e da un incremento del 67,7% nei servizi agli artisti e expanded rights. Il Music Publishing
è cresciuto del 14%, con forti risultati in performance (+41,9%), digitale (+8%) e sincronizzazioni (+19,6%).
L’Adjusted OIBDA
del gruppo è salito del 15% a 405 milioni, mantenendo un margine del 21,7%, mentre il cash flow operativo
trimestrale è sceso a 231 milioni per effetto della tempistica del capitale circolante.
Su base annua
, WMG ha registrato ricavi per 6,707 miliardi (+4%), con un Adjusted OIBDA di 1,443 miliardi (+1%). L’utile netto dell’intero esercizio è risultato pari a 370 milioni, contro 478 milioni del 2024, riflettendo maggiori costi di ristrutturazione
e svalutazioni
.