Portale Sardegna, Integrae Sim alza target price dopo nuova partnership

(Teleborsa) - Integrae Sim ha rivisto ilsu, online travel agency (OTA) quotata su Euronext Growth Milan, portandolo da 5,87 euro a 7,84 euro e confermato il propriosul titolo ad "Buy". Nonostante i risultati del primo semestre 2021 sia stati "leggermente inferiori" alle stime degli analisti, Integrae Sim rimane positiva sul titolo anche alla luce dell'importante partnership commerciale con APG North America LLP comunicata nella giornata di ieri Secondo gli analisti, l'accordo strategico con Welcome Italy e APG North America LLC è destinato a "Portale Sardegna" e soprattutto a partire dal 2022 il gruppo può "vedere il concretizzarsi dell'intenso lavoro del management rivolto all'aumento dell'offerta che il momentaneo arresto dell'attività ha solo rimandato nel tempo".Le stime, che tengono conto degli effetti dell'accordo con Welcome Travel, per il FY21-24E mostrano un CAGR di crescita pari al 106%, conche passano da 4,3 milioni di euro nel 2020 a 50,2 milioni di euro nel 2024. Integrae Sim inoltre una più elevata crescita dell', che dovrebbe poter raggiungere nel 2024 circa 3,7 milioni di euro (da 0,03 milioni di euro del 2020).