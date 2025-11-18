El.En., Intermonte alza target price con direzione strategica visibile

El.En.

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 14,70 euro) ilsu, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti ribadiscono il loro "atteggiamento positivo sul titolo, supportato dalla crescente attenzione strategica del Gruppo alla divisione Medical e dalla sua solida posizione finanziaria. Il miglioramento dei risultati nel segmento Industrial e qualsiasi decisione sull'allocazione del capitale, data la solida posizione di liquidità, saranno probabilmente fondamentali per un. Qualsiasi mossa strategica sul futuro della divisione Industrial Cutting sarà benvenuta, sebbene non la consideriamo un fattore trainante nel breve termine".