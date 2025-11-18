El.En., Intermonte alza target price con direzione strategica visibile

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 15,80 euro
per azione (dai precedenti 14,70 euro) il target price
su El.En.
, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti ribadiscono il loro "atteggiamento positivo sul titolo, supportato dalla crescente attenzione strategica del Gruppo alla divisione Medical e dalla sua solida posizione finanziaria. Il miglioramento dei risultati nel segmento Industrial e qualsiasi decisione sull'allocazione del capitale, data la solida posizione di liquidità, saranno probabilmente fondamentali per un re-rating dei multipli, che riteniamo giustificato alla luce del miglioramento del ROIC dopo la cessione delle attività cinesi
. Qualsiasi mossa strategica sul futuro della divisione Industrial Cutting sarà benvenuta, sebbene non la consideriamo un fattore trainante nel breve termine".