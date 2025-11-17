Orsero, CFO SIM alza target price: obiettivi dell'esercizio sono facili da raggiungere

(Teleborsa) - CFO SIM ha incrementato a 28,50 euro
per azione (dai precedenti 27,50 euro) il target price
su Orsero
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 63%.
Gli analisti hanno scritto che i risultati dei primi 9 mesi del 2025
hanno confermato l'eccellente performance
ottenuta da Orsero nei trimestri precedenti, ovvero una crescita organica a due cifre del fatturato, abbinata a una progressione più che proporzionale dei margini. Questa performance eccezionale è stata conseguita in un contesto di mercato complesso, con un'inflazione alimentare a livelli superiori (+3,0%) rispetto all'inflazione generale (+2,5%) a settembre 2025.
A seguito degli ottimi risultati dei primi 9 mesi del 2025, il management ha dichiarato di essere pienamente fiducioso di raggiungere il limite superiore della guidance per l'esercizio 2025 in termini di margini economici. CFO SIM sottolinea che l'utile netto rettificato dei primi 9 mesi del 2025 ha già superato il limite superiore della guidance per l'esercizio
2025. Sulla base della pubblicazione dei risultati dei primi 9 mesi del 2025, ha perfezionato il modello per tenere conto di: 1) una crescita del fatturato leggermente superiore e 2) ipotesi di redditività sostanzialmente in linea. Il risultato combinato è un aumento medio dello 0,5%, dell'1,9% e del 3,8% delle stime di ricavi, EBITDA rettificato e utile netto rettificato, rispettivamente, nel 2025-27.