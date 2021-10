Acea, Gola: come multiutility ruolo fondamentale nella transizione ecologica

Acea

(Teleborsa) - Aglia Ecomondo, la kermesse in corso alla Fiera di Rimini dedicata ai temi dell'economia circolare e della Green Economy, ha partecipato anche l'amministratore di. "Con enorme piacere siamo tornati a fare questo evento in presenza, un evento molto importante per tutto il settore dell'economia circolare". Gola ha rivendicato per Acea un ruolo fondamentale nella"come una delle più grandi multiutility nei diversi business che gestisce: sicuramente nel business del trattamento rifiuti, sul riciclo dei rifiuti, nel business del ciclo idrico che è strutturalmente circolare e nel business della distribuzione elettrica, anche con lo sviluppo della mobilità elettrica".Proprio su quest'ultimo punto, l'ad di Acea ha affermato che il lavoro sulleprocede "abbastanza in linea con le nostre aspettative, nonostante il processo autorizzativo sia lungo e complesso". "Abbiamo presentato un numero significativo di progetti e una parte sono stati autorizzati, altri sono ancora in via di autorizzazione", ha aggiunto. Su Roma, ha specificato Gola, "stiamo installando il primo set importante di, nello stesso tempo Acea si sta occupando dianche in altre città: abbiamo realizzato una copertura quasi totale nella città di Terni e abbiamo firmato degli accordi per realizzare una copertura importante sia nella città di Taranto che in quella di Benevento".