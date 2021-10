Gustibus Alimentari colloca minibond sostenibile da 2 milioni di euro

UniCredit

(Teleborsa) -ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 2 milioni di euro emesso da, società che opera nel settore delle salse di pomodoro e dei sughi pronti con quote elevate di fatturato estero.il primo programma di emissione di minibond lanciato da UniCredit e SACE per finanziare i piani di sviluppo di medio-lungo termine legati alla crescita sostenibile e internazionale delle imprese del Sud appartenenti al settore agroalimentare.Il minibond di 2 milioni, a tasso variabile e di durata pari a 7 anni, sottoscritto da UniCredit e, consentirà a Gustibus Alimentari di realizzare degli obiettivi di sostenibilità che spaziano dalla riduzione dell’impatto ambientale grazie all’uso di fonti di energia rinnovabile, inclusa l’autogenerazione di energia grazie a un impianto fotovoltaico da oltre 900 kWp, alla certificazione secondo lo Standard “Social Footprint” che testimonia l’attenzione per il miglioramento continuo delle condizioni sociali della filiera produttiva, fino alla trasformazione dello status legale dell’azienda in Società Benefit, con la pubblicazione di una relazione di impatto annuale. A Gustibus Alimentari verrà riconosciuta una premialità nella forma di una riduzione del tasso cedolare al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati al momento dell’emissione del minibond.“La sostenibilità - ha dichiarato- costituisce sempre più un fattore determinante nei percorsi di sviluppo delle imprese e UniCredit ne ha fatto un elemento chiave del proprio modello di business.. Confermiamo pertanto il nostro impegno a supporto dei piani di crescita delle aziende del territorio.”“L’attenzione al territorio e alla crescita sostenibile delle filiere strategiche del Made in Italy sono parte del nostro DNA e questa operazione lo testimonia” - ha sottolineato. “che renderanno il suo business più competitivo in Italia e nel mondo".