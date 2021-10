CMCC, danni climatici e PIL: quali scenari?

(Teleborsa) - "Nello scenario peggiore, senzaper ridurre le emissioni di carbonio, le perdite di PIL dovute ai danni climatici nei paesi del G20 aumentano ogni anno, salendo a almeno ilentro ilche potrebbe andare oltreequivalente al doppio delle perdite economiche delE' quanto emerge dall'"", realizzato dalla Fondazione Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) con il supporto della European Climate Foundation e con il contributo scientifico di Enel Foundation. Dal rapporto, si evince che alcuni Paesi saranno ancora più colpiti, come il Canada che potrebbe "vedere un calo del Pil di almeno il 4% entro il 2050 e di oltre il 13% (133 miliardi di euro)".Contrariamente, più velocemente i Paesi del G20 adottano politiche a basse emissioni di carbonio, meno gli impatti climatici cadono a cascata e più diventano gestibili, afferma il rapporto del Cmcc diffuso alla vigilia del G20. "Limitare l'aumento della temperatura a 2 gradi centigradi potrebbe far scendere il costo degliQuesto Atlante ènel suo genere - spiega la Fondazione Cmccfornisce scenari climatici, informazioni, dati e futuri cambiamenti climatici nei paesi del G20. Uno strumento basato sulla scienza che fa luce sui rischi affrontati dalle maggiori economie, progettato per supportare il processo decisionale per un'azione per il clima ben informata".