Generali

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) -, per effetto delle azioni portate in adesione in data odierna all' OPA su, verrà a detenere una partecipazione superiore al 66,67% del capitale sociale della compagnia, con diritto di voto.Pertanto - si legge in una nota del Leone - deve considerarsi avverata la condizione soglia minima.L'OPA, avviata lo scorso 4 ottobre a 6,75 euro per azione, si chiude oggi, 29 ottobre.